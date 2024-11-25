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Вратарь Кривбасса: Должны были побеждать Оболонь, чтобы дальше бороться за самые высокие места

Премьер-лига

Владимир Маханьков отразил пенальти в матче с "пивоварами"

Вратарь Кривбасса: Должны были побеждать Оболонь, чтобы дальше бороться за самые высокие места

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков высказался о победе над "Оболонью" (1:0) в 14 туре УПЛ.

- Владимир, какие мысли после игры?

- Знали, что будет тяжелый матч. Очень хорошо, что забили свой гол и сыграли "на ноль". Поэтому с тремя баллами едем в Кривой Рог, восстановимся и будем готовиться к очередному серьезному сопернику - "Полесью".

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- Хотим спросить о пенальти. Думал или прыгал по удару?

- Мы готовились, и к возможному пенальти в том числе. Аналитики, тренер вратарей - все помогают в этом направлении. Анализируем, кто может пробить и кто и как выполняет пенальти. Поэтому я готовился, знал некоторую информацию. Что касается Слободяна, то знаю его лично. Очень хорошо, что отразил пенальти и помог команде одержать победу.

- Какие основные три фактора, которые помогли сегодня получить три очка?

- Желание, борьба на каждом клочке поля. Очень тяжелое поле, немного холодно было, но игра была действительно очень "горячей". Основной фактор, что забили на один гол больше, чем команда соперника.

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- Какие эмоции были в раздевалке после матча?

- Замечательные. Всех поздравили и президент, и тренеры, и генеральный директор клуба. Мы должны были сегодня побеждать, чтобы дальше бороться за самые высокие места. Поэтому очень довольны, но уже забываем эту игру, едем восстанавливаться и готовиться к "Полесью", - сказал Маханьков.

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Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Владимир Маханьков
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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