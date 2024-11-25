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"Это была непростая игра". Карабин прокомментировал победу над Левым Берегом
Форвард "Руха" реализовал пенальти в поединке
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями от победы над "Левым Берегом" (1:0) в матче 14-го тура УПЛ.
"Приятно выиграть, ведь команда давно не побеждала в чемпионате. Это была непростая игра, но хорошо, что нам удалось добыть три очка.
Нам не удавалось качественно контролировать мяч, из-за чего мы трудно создавали опасные моменты. Во втором тайме команда начала играть лучше и эти моменты появились, однако, к сожалению, мы не смогли забить хотя бы еще один гол. Думаю, нам еще следует улучшить эти игровые аспекты.
Когда пробиваешь пенальти, то главное быть уверенным в себе. Мне это удалось и я реализовал свою попытку. Рад, что сумел забить гол.
"Левый Берег" не удивил нас, ведь мы изучали игру соперника и знали, как он будет действовать. Фактически киевляне играли так, как нам об этом говорил тренерский штаб во время подготовки к матчу. Это боевой соперник, который навязал нам хорошую борьбу.
Всегда приятно играть дома и чувствовать поддержку зрителей. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Эта победа должна помочь команде в психологическом плане. Впереди у "Руха" еще четыре игры до конца этого года и мы надеемся получить в этих матчах положительный результат", - сказал Карабин.
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