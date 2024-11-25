  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это была непростая игра". Карабин прокомментировал победу над Левым Берегом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это была непростая игра". Карабин прокомментировал победу над Левым Берегом

Премьер-лига

Форвард "Руха" реализовал пенальти в поединке

"Это была непростая игра". Карабин прокомментировал победу над Левым Берегом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями от победы над "Левым Берегом" (1:0) в матче 14-го тура УПЛ.

"Приятно выиграть, ведь команда давно не побеждала в чемпионате. Это была непростая игра, но хорошо, что нам удалось добыть три очка.

Нам не удавалось качественно контролировать мяч, из-за чего мы трудно создавали опасные моменты. Во втором тайме команда начала играть лучше и эти моменты появились, однако, к сожалению, мы не смогли забить хотя бы еще один гол. Думаю, нам еще следует улучшить эти игровые аспекты.

Когда пробиваешь пенальти, то главное быть уверенным в себе. Мне это удалось и я реализовал свою попытку. Рад, что сумел забить гол.

"Левый Берег" не удивил нас, ведь мы изучали игру соперника и знали, как он будет действовать. Фактически киевляне играли так, как нам об этом говорил тренерский штаб во время подготовки к матчу. Это боевой соперник, который навязал нам хорошую борьбу.

Читайте также"Неоднозначный пенальти выбил из колеи". Капитан Левого Берега - о поражении от Руха

Всегда приятно играть дома и чувствовать поддержку зрителей. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Эта победа должна помочь команде в психологическом плане. Впереди у "Руха" еще четыре игры до конца этого года и мы надеемся получить в этих матчах положительный результат", - сказал Карабин.

По теме
yellow-arrow
Потеря очков одним из лидеров УПЛ вызвана судейской ошибкой, считает эксперт. В ворота команды назначили странный пенальти
yellow-arrow
Вратарь Кривбасса: Должны были побеждать Оболонь, чтобы дальше бороться за самые высокие места
yellow-arrow
Автор гола в ворота Оболони: Понимали, что нам нельзя терять очки
Рух (Львов) Левый берег (Киев) Ярослав Карабин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости