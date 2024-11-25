Потеря очков одним из лидеров УПЛ вызвана судейской ошибкой, считает эксперт. В ворота команды назначили странный пенальти

Кроме скандального пенальти в матче "Рух" - "Левый Берег", в 14-м туре УПЛ еще одно неоднозначное решение арбитра привлекло внимание общественности и специалистов. Речь идет о поединке, где встречались "Верес" и "Александрия", который закончился ничейным результатом 1:1. Матч судил Коваленко из Полтавы, который поставил в первом тайме пенальти в ворота гостей. О правомерности такого решения арбитра UA-Футбол спросил у эксперта, экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/8n3U3rMjwW — Igor Semyon (@igor_semyon) November 25, 2024

- Когда пошла подача в штрафную площадь александрийцев, в борьбе за верховой мяч выпрыгнули Калюжный и Вовченко, который головой бил по мячу, после чего круглый опустился на руку игрока гостей. В этом единоборстве первоначальное нарушение было со стороны Вовченко. Он положил руку на плечо Калюжному, не дав тому хорошо выпрыгнуть вверх, чтобы достать мяч. Это называется "вдавил соперника вниз". И тут можно было фиксировать нарушения правил, которое прозевал арбитр, - говорит Мирослав Ступар.

скриншот с видео

- Дальше атакующий игрок за счет нарушения выиграл борьбу, и мяч попал в руку Калюжному. Да, его рука была отставлена в сторону, но находилась в природном положении до биомеханического движения тела. А как еще можно выпрыгнуть вверх, не помогая себе за счет рук? Солдатиком руки по швам никогда не сможешь сделать.

И так, первое – против Калюжного было нарушение, второе – его рука была в природном положении, и третье – мяч был неожиданный, прилетевший со спины. Если бы арбитр VAR Пасхал пригласил Коваленко просмотреть нарушение со стороны игрока "Вереса", то не было бы и пенальти. К сожалению, этого не произошло. Считаю Коваленко хорошим арбитром, но в этом матче он судил слабовато, - подытожил эксперт.

Отметим, что "Александрия" не проиграла "Вересу", но потеряла очки, сыграв вничью 1:1.