Дидык: Руху не все удавалось в поединке с Левым Берегом

Игрок "Руха" Роман Дидык рассказал о победе над "Левым Берегом" (1:0) в рамках 14-го тура УПЛ.

"Игра пошла не по нашему сценарию. "Руху" не все удавалось в этом поединке, но результат пока для нас важнее и главное, что мы одержали победу.

Вопрос создания моментов и конвертация этих возможностей в голы давно беспокоит нас. Первый тайм был не лучшим в нашем исполнении, однако мы смогли забить гол. Во втором тайме мы начали создавать больше моментов, ведь "Рух" вел в счете и "Левый Берег" начал раскрываться, потому что им нужно было отыгрываться. Поэтому у нас появилось больше свободных зон впереди, но нам не удалось реализовать свои моменты.

Позиция опорного полузащитника не нова для меня, ведь я уже достаточно там поиграл. Возможно, сначала немного непривычно было, ведь давно не действовал в этой роли, но фактически через 10 минут уже адаптировался к ней.

Далее у нас непростой календарь - матчи с "Шахтером" и "Полесьем". Надо максимально настроиться на эти поединки с лидерами чемпионата. Нам следует хорошо подготовиться к этим играм", - цитирует Дидыка официальный сайт клуба.