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Бразилец Шахтера прошел все поле на коленях. Футболист объяснил свой ритуал
Эгиналду отметился дублем в матче против "Ингульца"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Эгиналду поделился эмоциями после победы над "Ингульцом" (6:0) в 14-м туре УПЛ и собственных забитых мячей.
- Эгиналду, поздравляем с дублем! Вспомни, пожалуйста, как забивались эти голы?
- Это был пример хорошего командного взаимодействия. Невертон отдал на ход по флангу Педриньо, который забегал и вырезал отличную передачу мне в штрафную, а я сумел ее реализовать. Второй гол был в похожем стиле, только на этот раз непосредственно Неви выполнил великолепный навес - мне оставалось лишь реализовать момент.
- Как ты думаешь, за счет чего удалось забить пять голов во втором тайме?
- В первом тайме нам немного не хватало резкости, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол, однако в перерыве Мистер дал нам наставления и сумел подобрать правильные слова, чтобы мы продолжали играть в своем стиле. Мы оставались сфокусированными во второй половине встречи и сумели конвертировать свое преимущество в пять забитых мячей.
- После матча интересный момент попал в объективы телекамер: ты на коленях фактически от ворот до ворот прошел все поле. Что это за ритуал?
- Это мое обещание, которое я дал Богу. Я пообещал сделать жест благодарности, когда сумею открыть счет забитым мячам в чемпионат. Тот жест, который вы увидели, - проползти на коленях по полю.
???? Важка праця окупається ⚽️⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 23, 2024
???? Егіналду подякував Богу за перші голи в сезоні ????#Shakhtar #Шахтар #ШахтарІнгулець pic.twitter.com/JVgdXnn21W
- Ты делал что-то подобное раньше?
- Нет. Дело в том, что я находился на несколько неприятном этапе, и для меня было очень важно отличиться дублем и прервать неприятную полосу. Именно поэтому я поблагодарил Бога реализацией этого обещания.
- Что сделаешь, если забьешь хет-трик?
- Прежде всего надеюсь на Божье благословение и помощь. Мне надо будет об этом подумать. Когда я сумею отличиться хет-триком, вы сами все увидите, - сказал Эгиналду.
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