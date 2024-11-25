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Ворскла ведет переговоры с клубом МЛС по трансферу украинского игрока

Премьер-лига

Им интересовались "Динамо" и "Шахтер"

Ворскла ведет переговоры с клубом МЛС по трансферу украинского игрока

Фото: Instagram

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Правый защитник "Ворсклы" Илья Крупский может сменить клубную прописку.

В подписании 20-летнего украинца заинтересован американский "Нью-Инглэнд Революшн", сообщает ТаТоТаке. Клубы ведут активные переговоры по трансферу Крупского.

По информации источника, в настоящее время клаусула игрока составляет 3 миллиона евро. Также отмечается, что переговоры должны завершиться в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Крупским интересовались киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

В текущем сезоне Илья принял участие в 12 матчах за "Ворсклу" и отметился одной голевой передачей. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. В его активе также 8 поединков за сборную Украины U-21.

"Нью-Инглэнд Революшн" завершил регулярный сезон на предпоследней строчке Восточной конференции МЛС.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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