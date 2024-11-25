Ключевой хавбек Левого Берега получил травму в матче с Рухом

Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица был вынужденно заменен в конце первого тайма матча 14-го тура УПЛ с "Рухом" (0:1).

Как сообщает клубная пресс-служба, хавбек получил вывих локтевого сустава в борьбе с Дидыком.

Сразу на поле Синице была оказана вся необходимая помощь врачей. По возвращении в Киев Олег пройдет обследование, по итогам которого будет диагностирован характер травмы и срок восстановления.

В текущем сезоне Синица провел 14 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.