Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой хавбек Левого Берега получил травму в матче с Рухом
Футболист был заменен в конце первого тайма
facebook.com/fclbkyiv
Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица был вынужденно заменен в конце первого тайма матча 14-го тура УПЛ с "Рухом" (0:1).
Как сообщает клубная пресс-служба, хавбек получил вывих локтевого сустава в борьбе с Дидыком.
Сразу на поле Синице была оказана вся необходимая помощь врачей. По возвращении в Киев Олег пройдет обследование, по итогам которого будет диагностирован характер травмы и срок восстановления.
В текущем сезоне Синица провел 14 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
- Осечка Александрии, победы Руха и Кривбасса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн