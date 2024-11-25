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"Очень многое". Капитан Полесья рассказал, что изменилось в команде с приходом Ашура

Премьер-лига
Обновлено

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"Очень многое". Капитан Полесья рассказал, что изменилось в команде с приходом Ашура

Полісся

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Капитан "Полесья" Сергей Чоботенко ответил на вопрос, что изменилось в житомирском клубе после назначения Имада Ашура на должность главного тренера.

"Все изменилось по сравнению с тем сезоном. Я даже не знаю, что осталось. Трудно сказать, что осталось, изменилось все. И питание изменилось, и восстановление изменилось. Добавился барчик - там не пиво разливают, а немного другие напитки перед и после тренировки. Изменилось очень многое.

И тренировочный процесс изменился. Более такой придирчивый к деталям. На каждой тренировке, на каждом упражнении есть нюансы свои в плане того, что требования к тебе на каждом упражнении, что четко надо делать, чтобы потом переносить это на игру", - сказал Чоботенко в интервью пресс-службе "волков“.

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Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Имад Ашур
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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