"Очень многое". Капитан Полесья рассказал, что изменилось в команде с приходом Ашура

Капитан "Полесья" Сергей Чоботенко ответил на вопрос, что изменилось в житомирском клубе после назначения Имада Ашура на должность главного тренера.

"Все изменилось по сравнению с тем сезоном. Я даже не знаю, что осталось. Трудно сказать, что осталось, изменилось все. И питание изменилось, и восстановление изменилось. Добавился барчик - там не пиво разливают, а немного другие напитки перед и после тренировки. Изменилось очень многое.

И тренировочный процесс изменился. Более такой придирчивый к деталям. На каждой тренировке, на каждом упражнении есть нюансы свои в плане того, что требования к тебе на каждом упражнении, что четко надо делать, чтобы потом переносить это на игру", - сказал Чоботенко в интервью пресс-службе "волков“.