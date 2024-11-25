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Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура
"Шахтер" сыграет на выезде с "Полесьем" в воскресенье
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17-го тура чемпионата Украины-2024/25.
17-й тур
13 декабря (пятница)
"Ворскла" - "Левый Берег" 15:30
14 декабря (суббота)
"Александрия" - "ЛНЗ" 13:00
"Кривбасс" - "Карпаты" 15:30
"Заря" - "Черноморец" 18:00
15 декабря (воскресенье)
"Ингулец" - "Колос" 13:00
"Рух" - "Оболонь" 15:30
"Полесье" - "Шахтер" 18:00
16 декабря (понедельник)
"Динамо" - "Верес" 13:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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