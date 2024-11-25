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Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура

Премьер-лига

"Шахтер" сыграет на выезде с "Полесьем" в воскресенье

Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17-го тура чемпионата Украины-2024/25.

17-й тур

13 декабря (пятница)

"Ворскла" - "Левый Берег" 15:30

14 декабря (суббота)

"Александрия" - "ЛНЗ" 13:00

"Кривбасс" - "Карпаты" 15:30

"Заря" - "Черноморец" 18:00

15 декабря (воскресенье)

"Ингулец" - "Колос" 13:00

"Рух" - "Оболонь" 15:30

"Полесье" - "Шахтер" 18:00

16 декабря (понедельник)

"Динамо" - "Верес" 13:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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