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У Ярмоленко новая травма - лидеру Динамо запретили тренироваться – Источник

Премьер-лига

Вингер сейчас проходит восстановление за рубежом

У Ярмоленко новая травма - лидеру Динамо запретили тренироваться – Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингеру "Динамо" Андрею Ярмоленко запретили пока тренироваться, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, у динамовца - воспаление ахиллова сухожилия. Ярмоленко ездил к реабилитологу Андреа Милутиновичу на консультацию и сейчас продолжает восстановление за рубежом.

Отмечается, что сейчас футболисту рекомендовано ограничить физические упражнения.

В нынешнем сезоне 35-летний Ярмоленко провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 5 голов.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
25.11.2024 в 15:12
А Модрич в 38 продовжив контракт з Реалом на рік. А Анхел ді Маріа в 36 років хет-трик через себе "ножицями" зробив за Бенфіку.
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Комментарии 2
Caballero (DC)
25.11.2024 в 15:12
А Модрич в 38 продовжив контракт з Реалом на рік. А Анхел ді Маріа в 36 років хет-трик через себе "ножицями" зробив за Бенфіку.
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0
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tolina-ystas (Краматорск)
25.11.2024 в 14:16
Организм даёт сигналы. Андрей надо заканчивать. У тебя ещё вся жизнь впереди и самое дорогое в ней это здоровье.
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