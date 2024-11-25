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У Ярмоленко новая травма - лидеру Динамо запретили тренироваться – Источник
Вингер сейчас проходит восстановление за рубежом
Фото: ФК Динамо Київ
Вингеру "Динамо" Андрею Ярмоленко запретили пока тренироваться, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, у динамовца - воспаление ахиллова сухожилия. Ярмоленко ездил к реабилитологу Андреа Милутиновичу на консультацию и сейчас продолжает восстановление за рубежом.
Отмечается, что сейчас футболисту рекомендовано ограничить физические упражнения.
В нынешнем сезоне 35-летний Ярмоленко провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 5 голов.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Caballero (DC)
25.11.2024 в 15:12
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