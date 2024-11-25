У Ярмоленко новая травма - лидеру Динамо запретили тренироваться – Источник

Вингеру "Динамо" Андрею Ярмоленко запретили пока тренироваться, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, у динамовца - воспаление ахиллова сухожилия. Ярмоленко ездил к реабилитологу Андреа Милутиновичу на консультацию и сейчас продолжает восстановление за рубежом.

Отмечается, что сейчас футболисту рекомендовано ограничить физические упражнения.

В нынешнем сезоне 35-летний Ярмоленко провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 5 голов.