Опытный хавбек Вереса провел 200-й матч за клуб

"Верес" сыграл вничью в домашнем матче с "Александрией“ (1:1) в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Эта игра стала юбилейной двухсотой в футболке ровненского клуба для полузащитника Валерия Кучерова.

Напомним, Кучеров с перерывами выступает в составе "красно-черных" с лета 2016 года. За это время 31-летний футболист сыграл 95 поединков на уровне УПЛ (с учетом четырех переходных поединков), 62 - в Первой лиге (с учетом двух переходных), 26 - во Второй лиге и еще 17 - в Кубке Украины. На счету Валерия 6 забитых мячей: 5 - в УПЛ и 1 - в Первой лиге.

Также отмечается, что Кучеров - лидер по количеству матчей за "Верес" среди нынешних игроков команды.