Срна прокомментировал, действительно ли Шахтер интересуется звездой сборной Украины

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал слухи о том, что "горняки" якобы интересуются хавбеком "Александрии" и сборной Украины Иваном Калюжным.

Функционер клуба воздержался от ответа, лишь заявив, что решение по трансферам будут приниматься после последней игры в 2014 году.

"Да нет, у нас начинается трансферный период в декабре. Я думаю сегодня, что будут покупки и продажи. Смотрим пару позиций и будем анализировать после последней игры в 2024 году с "Полесьем". По персоналиям не буду говорить. Есть несколько позиций, где мы смотрим на будущее. Если выйдет – возьмем, если не получится – не возьмем никого и будем так же двигаться дальше", – сказал Срна в комментари YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

К слову, Калюжный лишь в этом году дебютировал за сборную Украины, приняв участие в четырех матчах.