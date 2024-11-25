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Срна прокомментировал, действительно ли Шахтер интересуется звездой сборной Украины
Что сказал?
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал слухи о том, что "горняки" якобы интересуются хавбеком "Александрии" и сборной Украины Иваном Калюжным.
Функционер клуба воздержался от ответа, лишь заявив, что решение по трансферам будут приниматься после последней игры в 2014 году.
"Да нет, у нас начинается трансферный период в декабре. Я думаю сегодня, что будут покупки и продажи. Смотрим пару позиций и будем анализировать после последней игры в 2024 году с "Полесьем".
По персоналиям не буду говорить. Есть несколько позиций, где мы смотрим на будущее. Если выйдет – возьмем, если не получится – не возьмем никого и будем так же двигаться дальше", – сказал Срна в комментари YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.
К слову, Калюжный лишь в этом году дебютировал за сборную Украины, приняв участие в четырех матчах.
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