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"В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушка Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Девушка обвинила футболистов киевского клуба в лицемерии

"В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушка Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо

Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Новина українською

Девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская сделала серьезное заявление.

Она опубликовала сторис в своем Instagram, где заявила о том, что некоторые игроки команды флиртуют с ней и уговаривают бросить панамского футболиста.

"У меня подгорает! Может, и женатиков раскрыть? Как присылаете свои причиндалы? Не только мне?

А пацанчики из "Динамо" такие типа хорошие друзья, поэтому почему вы не скажете Эди как пишете мне, чтобы я его бросила потому что вы типа лучше?

Да что я в нем нашла! Днем с ним общаетесь, в глаза смотрите, а вечером мне строчите!.... Какая я горячая и какой он йоб### те####ист!", - написала девушка.

Заметим, что Герреро этим летом перешел в "Динамо" из "Зари". До Эдуардо Кристина встречалась с экс-полузащитником луганского клуба Даниилом Алефиренко.

"В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушка Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо - изображение 1
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
25.11.2024 в 17:09
Слова согласуйте в заголовке
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
25.11.2024 в 17:09
Слова согласуйте в заголовке
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2024 в 15:56
А откуда у футболеров ДК твой номер телефона, а?
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Gudvin85 (Киев)
25.11.2024 в 17:07
Что такое Instagram знаешь?
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