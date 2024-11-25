Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушка Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо
Девушка обвинила футболистов киевского клуба в лицемерии
Фото: instagram.com/lakomka_diablo
Девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская сделала серьезное заявление.
Она опубликовала сторис в своем Instagram, где заявила о том, что некоторые игроки команды флиртуют с ней и уговаривают бросить панамского футболиста.
"У меня подгорает! Может, и женатиков раскрыть? Как присылаете свои причиндалы? Не только мне?
А пацанчики из "Динамо" такие типа хорошие друзья, поэтому почему вы не скажете Эди как пишете мне, чтобы я его бросила потому что вы типа лучше?
Да что я в нем нашла! Днем с ним общаетесь, в глаза смотрите, а вечером мне строчите!.... Какая я горячая и какой он йоб### те####ист!", - написала девушка.
Заметим, что Герреро этим летом перешел в "Динамо" из "Зари". До Эдуардо Кристина встречалась с экс-полузащитником луганского клуба Даниилом Алефиренко.
Популярное сейчас
- Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура
- Сборная Украины получит бонусы за выход в плей-офф Лиги наций - владелец клуба УПЛ удвоил премию
- Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду
- В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
Комментарии 3