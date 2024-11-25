"В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушку Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо

Девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская сделала серьезное заявление.

Она опубликовала сторис в своем Instagram, где заявила о том, что некоторые игроки команды флиртуют с ней и уговаривают бросить панамского футболиста.

"У меня подгорает! Может, и женатиков раскрыть? Как присылаете свои причиндалы? Не только мне?

А пацанчики из "Динамо" такие типа хорошие друзья, поэтому почему вы не скажете Эди как пишете мне, чтобы я его бросила потому что вы типа лучше?

Да что я в нем нашла! Днем с ним общаетесь, в глаза смотрите, а вечером мне строчите!.... Какая я горячая и какой он йоб### те####ист!", - написала девушка.