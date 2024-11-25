Гайдучик - про 1:1 с Александрией: Неплохо справились с заданием

Нападающий "Вереса" и автор мяча в ворота "Александрии" Николай Гайдучик оценил выступление своей команды после поединка.

"Перед игрой анализировал свой неудачный пенальти в матче с «Левым Берегом». Сделал определенные выводы. Считаю, сегодня пробил лучше. Забил гол, поэтому это позитив.

Незасчитанный гол "Александрии" в первом тайме? Конечно, нам это добавило позитивного настроя. Победный для нас счет на тот момент сохранился. Мы настраивались только на победу, несмотря на позицию соперника в турнирной таблице. Тем более, это была заключительная домашняя игра года.

Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой. Но, учитывая какую игру, которую сейчас демонстрирует "Александрия", мы достойно выглядели и неплохо справились с задачей", - приводит слова Гайдучика пресс-служба ровенцев.