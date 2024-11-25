  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гайдучик - про 1:1 с Александрией: Неплохо справились с заданием
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гайдучик - про 1:1 с Александрией: Неплохо справились с заданием

Премьер-лига

Были близки к триумфу

Гайдучик - про 1:1 с Александрией: Неплохо справились с заданием

НК Верес

Новина українською

Нападающий "Вереса" и автор мяча в ворота "Александрии" Николай Гайдучик оценил выступление своей команды после поединка.

"Перед игрой анализировал свой неудачный пенальти в матче с «Левым Берегом». Сделал определенные выводы. Считаю, сегодня пробил лучше. Забил гол, поэтому это позитив.

Незасчитанный гол "Александрии" в первом тайме? Конечно, нам это добавило позитивного настроя. Победный для нас счет на тот момент сохранился. Мы настраивались только на победу, несмотря на позицию соперника в турнирной таблице. Тем более, это была заключительная домашняя игра года.

Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой. Но, учитывая какую игру, которую сейчас демонстрирует "Александрия", мы достойно выглядели и неплохо справились с задачей", - приводит слова Гайдучика пресс-служба ровенцев.

По теме
yellow-arrow
"В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушка Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо
yellow-arrow
Срна прокомментировал, действительно ли Шахтер интересуется звездой сборной Украины
yellow-arrow
Опытный хавбек Вереса провел 200-й матч за клуб
ФК Александрия Верес (Ровно) Николай Гайдучик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости