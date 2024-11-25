Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина

"Динамо" сделало предложение Назару Волошину о продлении трудового соглашения. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

По информации источника, киевский клуб предлагает 21-летнему вингеру продлить контракт еще на 3 года (действующий рассчитан до конца 2025 года).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что Волошину понравились детали сделки, но с другой стороны его не устраивает недостаток игровой практики. По этой причине Назар взял время на размышления.

В текущем сезоне Волошин отыграл 903 минуты в 20 матчах, отличившись 1 голом и 5 результативными передачами.