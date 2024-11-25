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Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина

Премьер-лига

На окончательное решение повлияют последующие шаги тренера

Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина

Фото: УАФ

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"Динамо" сделало предложение Назару Волошину о продлении трудового соглашения. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

По информации источника, киевский клуб предлагает 21-летнему вингеру продлить контракт еще на 3 года (действующий рассчитан до конца 2025 года).

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Отмечается, что Волошину понравились детали сделки, но с другой стороны его не устраивает недостаток игровой практики. По этой причине Назар взял время на размышления.

В текущем сезоне Волошин отыграл 903 минуты в 20 матчах, отличившись 1 голом и 5 результативными передачами.

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Динамо (Киев) контракт Назар Волошин
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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