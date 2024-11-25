Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье и Заря закрывают тур. Известны стартовые составы команд
Стартовые составы команд
polissyafc.com
Календарь 14-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Полесья": Волынец, Сарапий, Виале, Смоляков, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао
Запасные "Полесья": Венделл, Бристрич, Шастал, Макуана, Мустафаев, Караман, Мельниченко, Майсурадзе, Матич, Корнийчук, Поспелов, Кудрик
Стартовый состав "Зари": Сапутин, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Кирюханцев, Яцик, Башич, Слесар, Горбач, Будковский
Запасные "Зари": Турбаевский, Мацапура, Тронтель, Нваэзе, Волошин, Гусев, Кораблин, Вакула, Хахлев, Супряга, Василец, Задорожный
Напомним, что UA-Футбол проведет т
Популярное сейчас
- Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Полесье - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2024