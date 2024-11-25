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Полесье и Заря закрывают тур. Известны стартовые составы команд

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Полесье и Заря закрывают тур. Известны стартовые составы команд

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Зарю".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Полесья": Волынец, Сарапий, Виале, Смоляков, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

Запасные "Полесья": Венделл, Бристрич, Шастал, Макуана, Мустафаев, Караман, Мельниченко, Майсурадзе, Матич, Корнийчук, Поспелов, Кудрик

Стартовый состав "Зари": Сапутин, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Кирюханцев, Яцик, Башич, Слесар, Горбач, Будковский

Запасные "Зари": Турбаевский, Мацапура, Тронтель, Нваэзе, Волошин, Гусев, Кораблин, Вакула, Хахлев, Супряга, Василец, Задорожный

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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