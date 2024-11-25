Вернидуб: Кривбасс еще не сдается, мы живы, нас рано хоронить

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб оценил шансы своих подопечных побороться за третье место в текущем сезоне УПЛ.

"Мы будем все делать для того, чтобы попасть в тройку. Нас уже убрали из этой гонки. Сказали, что третья сила – "Александрия". Я уважаю эту команду, они показывают качественный футбол. Но мы еще не сдаемся, мы живы, нас рано хоронить.

Все покажет концовка сезона. Я хочу дождаться конца сезона, а тогда о чем-то говорить", – сказал Вернидуб.