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Себальос больше за Динамо не сыграет

Премьер-лига
Обновлено

Колумбиец покинет Динамо еще до окончания осенней части сезона

Себальос больше за Динамо не сыграет

fcdynamo.com

Новина українською

Центрбек "Форталезы" Брайан Себальос, который сейчас играет в аренде в "Динамо", больше не будет выступать за киевскую команду, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник сообщил о том, что он уже не тренируется с первой командой и играть больше не будет.

Семья 23-летнего колумбийца уже покинула Украина. Также и сам футболист покинет киевский клуб еще до окончания осенней части сезона.

Напомним, что центрбек из-за травм так и не заиграл за "Динамо".

Напомним, что Себальос присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян всего 4 матча, в которых забил 1 гол.

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Динамо (Киев) Брайан Себальос
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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