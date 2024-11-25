Себальос больше за Динамо не сыграет

Центрбек "Форталезы" Брайан Себальос, который сейчас играет в аренде в " Динамо ", больше не будет выступать за киевскую команду, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник сообщил о том, что он уже не тренируется с первой командой и играть больше не будет.

Семья 23-летнего колумбийца уже покинула Украина. Также и сам футболист покинет киевский клуб еще до окончания осенней части сезона.

Напомним, что центрбек из-за травм так и не заиграл за "Динамо".

Напомним, что Себальос присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян всего 4 матча, в которых забил 1 гол.