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Ряд европейских клубов интересуются вингером УПЛ

Премьер-лига

Речь о Муххареме Яшари

Ряд европейских клубов интересуются вингером УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

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Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру ЛНЗ Муххарему Яшари, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, более конкретный интерес к 26-летнему игроку проявляют немецкий "Нюрнберг" и греческий "Арис".

Также есть определенный интерес от двух клубов из Чехии и одного из Франции. Впрочем, все будет упираться в цене на игрока.

Яшари пришел в ЛНЗ за 50 тысяч долларов зимой 2024-го года, сейчас же клуб из Черкасс хочет продать игрока за 1 миллион евро.

В текущем сезоне Яшари провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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