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Ряд европейских клубов интересуются вингером УПЛ
Речь о Муххареме Яшари
Фото: ФК ЛНЗ
Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру
По данным источника, более конкретный интерес к 26-летнему игроку проявляют немецкий "Нюрнберг" и греческий "Арис".
Также есть определенный интерес от двух клубов из Чехии и одного из Франции. Впрочем, все будет упираться в цене на игрока.
Яшари пришел в ЛНЗ за 50 тысяч долларов зимой 2024-го года, сейчас же клуб из Черкасс хочет продать игрока за 1 миллион евро.
В текущем сезоне Яшари провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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