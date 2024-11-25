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Тренер Левого Берега: Пенальти в наши ворота не было, ВАР почему-то не вмешался
Виталий Первак очень недоволен судейством в матче с Рухом
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от поединка 14-го тура УПЛ с "Рухом", в котором киевляне уступили 0:1.
"Вчера на первом плане был результат, ведь командам очень нужны были очки. Поэтому было до перерыва много борьбы, никто не хотел уступать.
Считаю, что ничейный итог был бы справедливым, но в компенсированное время в наши ворота был назначен пенальти, которого не было. Множество раз просматривали видеозапись этого эпизода и четко видно, что наш защитник Якимов был первым на мяче.
На это должна была обратить внимание рефери Дениса Шурмана арбитр ВАР Анастасия Романюк, но она этого почему-то не сделала. И до дополнительного просмотра дело даже не дошло.
Во втором тайме стилистика игры уже изменилась, потому, что нужно было отыграться, и мы большими силами пошли вперед. В нашей защите появились свободные зоны, и соперник несколько раз опасно атаковал. Полумоменты были и у "Левого Берега", но счет не изменился. Подопечным не откажешь в усердии, но уже не впервые нам помешала судейская ошибка", - сказал Первак.
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