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У Зари появился титульный спонсор

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На матч с Полесьем луганчане выйдут с титульным спонсором

У Зари появился титульный спонсор

instagram.com/zoryaluhansk

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Букмекерская компания GGBET стала титульным спонсором "Зари".

Пресс-служба клуба отмечает, что в рамках договоренности стороны будут обновлять медийные платформы и создавать разные проекты. Кроме того, планируется активное взаимодействие с болельщиками.

"Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем при всех обстоятельствах. Спасибо GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы покажем силу луганского футбола", – сказал генеральный директор "Зари" Игорь Гузь.

Первая игра при новом спонсоре пройдет уже сегодня, 25 ноября, когда луганчане в рамках 14-го тура УПЛ сыграет против "Полесья".

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Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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