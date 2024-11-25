У Зари появился титульный спонсор

Букмекерская компания GGBET стала титульным спонсором " Зари ".

Пресс-служба клуба отмечает, что в рамках договоренности стороны будут обновлять медийные платформы и создавать разные проекты. Кроме того, планируется активное взаимодействие с болельщиками.

"Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем при всех обстоятельствах. Спасибо GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы покажем силу луганского футбола", – сказал генеральный директор "Зари" Игорь Гузь.

Первая игра при новом спонсоре пройдет уже сегодня, 25 ноября, когда луганчане в рамках 14-го тура УПЛ сыграет против "Полесья".