Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Зари появился титульный спонсор
На матч с Полесьем луганчане выйдут с титульным спонсором
instagram.com/zoryaluhansk
Букмекерская компания GGBET стала титульным спонсором "
Пресс-служба клуба отмечает, что в рамках договоренности стороны будут обновлять медийные платформы и создавать разные проекты. Кроме того, планируется активное взаимодействие с болельщиками.
"Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем при всех обстоятельствах. Спасибо GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы покажем силу луганского футбола", – сказал генеральный директор "Зари" Игорь Гузь.
Первая игра при новом спонсоре пройдет уже сегодня, 25 ноября, когда луганчане в рамках 14-го тура УПЛ сыграет против "Полесья".
Популярное сейчас
- "В глаза смотрите, а потом мне строчите". Девушка Герреро уговаривают бросить его партнеры из Динамо
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
- В матче Динамо – Черноморец зафиксирован редкий для футбола случай
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Полесье - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2024