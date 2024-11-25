Экс-легионер Днепра: Честно говоря, я ожидал, что Коноплянка произведет настоящий фурор в Европе

Бывший вингер "Днепра" Бруну Гама вспомнил о конкуренции с Евгением Коноплянки в днепровской команде.

– Вашим конкурентом был Коноплянка. Можете ли сказать, что он был одним из самых талантливых игроков, с кем вам приходилось играть?

– Да, могу это подтвердить. Он действительно один из лучших. Очень искусный в дриблинге один в один, с хорошим ударом, очень быстрый и сильный. Честно говоря, я ожидал, что он произведет настоящий фурор в Европе после ухода из "Днепра". Да, он провел хорошие годы в "Севилье" и "Шальке", но я ожидал еще большего, потому что это был настоящий большой талант. Коноплянка - неповторимый игрок!

– Кто из игроков "Днепра" еще был очень сильным, на ваш взгляд? Кто произвел впечатление?

- Было действительно много классных игроков. Топ-игроком был Ротань. Калинич, Джулиано, Стринич, Селезнев, Зозуля, Бойко, Дуглас - много игроков. Кроме Матеуса, я до этого никого из них не знал. Много талантов было в команде. Поэтому мы и добрались до финала Лиги Европы, играли каждый сезон в еврокубках, демонстрировали хорошие результаты.

– Будет ли справедливо говорить, что вы не ожидали увидеть столь высокий уровень игроков в команде?

– (задумавшись). Наверное, могу сказать, что да. Перед подписанием контракта я слышал, что эта хорошая команда, с качественными игроками, играет в Европе. Но слышать – это одно дело, а увидеть своими глазами – совсем другое. В "Днепре" было много талантов, и в целом все оказалось лучше, чем я ожидал. И еще должен сказать, что сразу заметил, как они умеют сражаться на поле. К этому тоже непросто было адаптироваться. Я приехал из страны, где футбол не столь жесток. В Украине же игроки обладают высоким качеством, но к тому же должны бороться на поле.