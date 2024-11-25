Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист заявил, что игроки Александрии несколько месяцев не получают зарплату
Живут за счет премий
instagram.com/fcolexandriya
Долги по зарплате у игроков "
"За этот сезон игровой (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) команда не получила ни одной зарплаты за все эти месяцы. Они получили три недели назад зарплату за июль. А весь этот сезон команда живет за счет премиальных, которые, в принципе, довольно неплохого уровня.
По моей информации, из того, что я помню из разговоров с футболистами, то за победу в матче игроку основы выдают премию 50 тысяч гривен", – сказал Игорь Бурбас.
Напомним, что на данный момент занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 33 балла после 13 сыгранных матчей.
Популярное сейчас
- Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
- Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса