Журналист заявил, что игроки Александрии несколько месяцев не получают зарплату

Долги по зарплате у игроков " Александрии " составляют несколько месяцев. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболисты живут только за премии, которые получают за результаты.

"За этот сезон игровой (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) команда не получила ни одной зарплаты за все эти месяцы. Они получили три недели назад зарплату за июль. А весь этот сезон команда живет за счет премиальных, которые, в принципе, довольно неплохого уровня.

По моей информации, из того, что я помню из разговоров с футболистами, то за победу в матче игроку основы выдают премию 50 тысяч гривен", – сказал Игорь Бурбас.