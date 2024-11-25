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"В этом году уже не сыграю", - капитан Полесья рассказал о своей травме
Сергей Чоботенко недавно перенес операцию на спине
polissyafc.com
Капитан "
- Расскажи, пожалуйста, ты был в Германии, почему?
- Делали операцию на спине, удаляли межпозвоночную грыжу.
- Без операции нельзя было обойтись?
- Я хотел без операции, но сделали одну процедуру и сказали, что если после нее будут те же симптомы, то надо делать операцию. У меня был сильно придавлен спинной мозг. Поэтому отнимало левую ногу, надо было делать, потому что в будущем, даже если бы мы убрали эти симптомы, которые были, они меня тревожили.
- Когда это все произошло, или началось, помню, что после 1 тайма кубкового матча тебя заменили?
- Перед игрой почувствовал, что немного отдает в ногу, мне сделали укол. Вышел на игру, но в 1 тайме сильно уже начало болеть, отнимать ногу и забиваться икроножная мышца. Попросил тренерский штаб, чтобы заменили, потому что началось что-то не то, такого еще не было.
- Как ты сейчас чувствуешь себя? И собственно, как происходит твое восстановление, из чего состоит? Что тебе можно? Что тебе нельзя?
- Недавно вернулся, только сейчас делаю физиопроцедуры. Сейчас только физио-процедуры, мне в следующей неделе снимают швы и мы приступим к работе в зале бассейне и там по плану. Ну это к физиотерапевтам, которых я лично не знаю. Знаю, что зал и бассейн будет у меня точно. Плюс физиопроцедуры, сейчас чувствую себя хорошо. После операции, удалили эту проблему и стало намного лучше. Единственное, что осталось - боль по нерву, но сказали, что это нормально. Надо, чтобы нерв этот восстановился надо пару недель, чтобы уже ничего не чувствовал, но уже намного лучше.
- В этом году уже не сыграешь?
- В этом году, к сожалению, точно нет, уже готовлюсь непосредственно на сборы c командой.
- Если брать оборону, то ты такой столп этой обороны всегда был того, что твой коллега рядом да всегда меняться, даме меняться правый защитник, левый защитник и Михайличенко переходил с фланга на фланг. А ты такой постоянный был вот мне кажется, сейчас, насколько не знаю, смотрит на это все и уверенно чувствовать, что команда будет уверенно играть в твое отсутствие.
- Стараюсь подсказывать, несмотря на травму, я сейчас на каждой тренировке. Слежу за каждой тренировкой хочу быть ближе к команде. Буду от себя делать все, чем могу помочь непосредственно вне поля.
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