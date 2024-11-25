УПЛ. Полесье - Заря 1:1. Первая ничья луганчан в сезоне

Житомиряне, безусловно, лучше вошли в игру. "Волки" действовали первым номером, много атаковали и просто доминировали над своими соперниками. Моментов у подопечных Имада Ашура для того, чтобы размочить счет было достаточно. И даже не на один мяч. Однако, против был голкипер "Зари" Сапутин.

Хозяева лупили с разных позиций и использовали различные методы в подходах к вражеским воротам. Стандарты, верховые подачи, фланговые прострелы, передачи через центральную зону - короче говоря, в ход шло все.

Самые острые моменты были у Пайшао и Гуцуляка. Бразилец не сумел как следует распорядиться классным забросом из глубины от Леднева и пробил во внешнюю сторону сетки ворот. В свою очередь, вингер сборной Украины в не менее острой ситуации не сумел обыграть уже вышеупомянутого Сапутина. Александр, однозначно, на полную использовал свой шанс вернуться в состав. Хорошие возможности имел и Назаренко. Однако, не хотел лезть кожаный в ворота после выстрелов лидеров житомирской команды.

"Полесье" контролировало ход игры. "Волки" действовали активнее и динамичнее, высоко встречая луганчан. Но конвертировать статистическое преимущество в качественные показатели никак не удавалось. "Заря" же довольно долго не могла найти себя и выглядела, откровенно, блекло и пассивно.

Лишь немногочисленные вылазки в атаку, и удары выше ворот - на этом в принципе все от команды Младена Бартуловича. Кстати, сам хорватский специалист наблюдал за игрой своих футболистов с трибун Центрального городского стадиона в Житомире и не мог прямо интегрировать свои решения, а передавал указания по голосовой связи Сергею Руденко, который и заменял его на тренерском мостике.

В начале второй половины сценарий игры особым образом не изменился. Подопечные Ашура продолжали давить и зажимать "Зарю". В моменте эмоции взорвались уже у центрбека луганского коллектива Джордана. Много свободного пространства оставляли партнеры бразильца за собственными спинами, а отдуваться на последнем рубеже приходилось именно ему.

Гости тоже не забывали огрызаться и могли даже "шокировать" местных болельщиков. Сначала Яцык через полполя протащил мяч на дриблинге (недаром недавно в СМИ были слухи о его потенциальном возвращении в "Динамо") и выкатил "конфету" на Горбача. Однако, монструозную реакцию на этот раз продемонстрировал уже Волынец! Вратари в этот вечер действительно были на высоте. Более того, за моментом Горбача последовал и довольно опасный дальний удар с нерабочей левой от Будковского.

С течением времени луганчане еще больше выровняли игру. В частности, самым заметным в составе гостей был и очень хотел забить тот же Яцык. Вернуть инициативу был призван вышедший на замену Макуана... Был призван, но буквально через несколько мгновений своего пребывания на футбольном поле привез голевую атаку на собственные ворота, которую довольно корявым ударом завершил Будковский. Филипп не праздновал, как никак бывшая команда - только показал на свою фамилию. А кого и что хотел "накрутить" Бени возле своей штрафной - загадка. Перефразируя классика: "Пришел, увидел, привез".

Впрочем, радовались гости недолго. Задачу для своей команды своими удалением максимально усложнил Вантух.

Последняя треть матча выдалась более-менее равной. Как сравнивать счет могло и "Полесье", так свой второй забивать могла и "Заря". Но отработал все-таки первый алгоритм. В конце концов, первую ничью в этой кампании УПЛ для луганчан ударом головой после углового оформил Сарапий.

Однако, вряд ли этим результатом останутся довольны хозяева. "Волки" больше создали, но ведь нужно забивать. Безвыигрышная серия "Полесья" в рамках украинского первенства уже насчитывает 5 поединков. Нужно что-то менять - подтверждением этому служит разговор Имада Ашура и его подопечных с болельщиками после матча.

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 25-е ноября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Голы: Сарапий 84 - Будковский 65

"Полесье": Волынец - Смоляков, Сарапий, Виалле, Тейлор (Майсурадзе 88) - Бабенко (к) - Назаренко (Бристрич 88), Крушинский, Леднев, Гуцуляк - Пайшао (Макуана 61).

Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Венделл, Бристрич, Шастал, Макуана, Мустафаев, Караман, Мельниченко, Майсурадзе, Матич, Корнийчук.

Главный тренер - Имад Ашур.

"Заря": Сапутин - Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо - Башич - Горбач (Хахлев 78), Слесар, Яцык, Кирюханцев (Вакула 62) - Будковский (к) (Нваезе 90+3).

Запасные: Турбаевский (в), Мацапура (в), Тронтель, Нваэзе, Волошин, Гусев, Кораблин, Вакула, Хахлев, Супряга, Василец, Задорожный.

И. о. главного тренера - Сергей Руденко (прим. - Младен Бартулович наблюдал за матчем с трибун).

Предупреждения: Джордан 27, Вантух 31, 72, Тейлор 69, Эскинья 73, Бабенко 86, Бристрич 90+5.

Удаление: Вантух 72.

Арбитр: Деревинский Алексей.