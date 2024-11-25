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Шахтер все еще хочет вернуть своего бразильца, который покинул Украину после начала полномасштабной войны
Горняки делают очередную попытку вернуть Майкона
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
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По данным источника, донецкий клуб сейчас делает очередную попытку убедить футболиста присоединиться к команде. Сам Майкон нынче восстанавливается от травмы и окончательного ответа еще не дал.
Напомним, что Майкон покинул Украину после 24 февраля 2022 года покинул УПЛ и с тех пор выступает на правах аренды на родине.
Ранее "Шахтер" уже делал попытки вернуть игрока, но сам бразилец неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность он не хочет возвращаться в Украину.
Также недавно в бразильских СМИ была информация о том, что "Коринтианс" планировал еще на один сезон продолжить аренду 27-летнего игрока.
Контракт Майкона с донецким "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.
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