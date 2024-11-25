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Вернидуб: Принс Аду - это была жемчужина в Кривбассе

Премьер-лига
Обновлено

Игрок сам себя продал

Вернидуб: Принс Аду - это была жемчужина в Кривбассе

fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" высказался о форварде Принсе Аду, которого в летнее трасферное окно криворожцы продали в "Викторию" Пльзень.

– У вас был центральный нападающий Принс Аду. Может, где-то не ценили его болельщики?

– Его все ценили, я его ценю. Я понимал, что это жемчужина в нашем коллективе. Ты посмотри, что он сейчас делает в "Виктории" – то же я от него ждал здесь. Просто он пришел сначала, не пройдя с нами подготовку, а пришел уже в сезоне.

Затем первый сбор он прошел с нами зимой вот этой. Он сразу выдал неплохие игры сначала, затем получил травму, месяц или полтора пропустил. Потом снова вернулся. В Лиге Европы мы немного забили, но он эти мячи забил. Потому какие претензии? Он там сам себя продал, значит, его увидели.

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– Вы не жалеете, что он ушел?

– Я не жалею, потому что ему нужно двигаться дальше. Как я могу сожалеть? Если бы он остался – я не знаю, что дальше. Да и клубу неплохо. Для меня как тренера это проблема, но я нормально отношусь, я же работаю в клубе, я должен работать на этот клуб тоже.

Я думаю, найдем еще кого-то, ничего страшного. Таких случаев очень много в моей тренерской карьере было, что приходилось прощаться с такими футболистами, которых я бы не хотел, чтобы они уходили. Но они уходили, потому что за них давали неплохие деньги.

– Найти где-то в Африке дешевого футболиста, нападающего…

– Только там. А где вы сейчас найдете? Теперь нигде не найдете.

– Кто-то Балканы выбирает.

– Все равно деньги нужно платить, вы же понимаете. Мы к этому пока не готовы.

– Африканский футболист условно дешевле в плане расходов на него, нетрансферных?

– Если взять Принса, мы практически много денег не потратили на то, чтобы его взять. Наоборот – очень неплохо заработали. Поэтому, я думаю, это нормальный проект, и если бы было еще больше таких футболистов – еще лучше было бы.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Принс Квабена Аду
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
25.11.2024 в 21:34
700тищ., як для перлини, ще й форварда))Продали б, хочаб за 1.5, я б зрозумів. З технікою не дуже він, але дурі вибігати нємєряно. Обєктивно, хлопець рівня Ваната чи Сікана. У нас продавати вміють тільки Шахтар, і інколи, Динамо. Інші при тануть за трояк.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
25.11.2024 в 21:34
700тищ., як для перлини, ще й форварда))Продали б, хочаб за 1.5, я б зрозумів. З технікою не дуже він, але дурі вибігати нємєряно. Обєктивно, хлопець рівня Ваната чи Сікана. У нас продавати вміють тільки Шахтар, і інколи, Динамо. Інші при тануть за трояк.
Ответить
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