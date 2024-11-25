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Макуана привез, Будковский забил своей бывшей команде. Заря открыла счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

А вскоре Заря осталась в меньшинстве

Макуана привез, Будковский забил своей бывшей команде. Заря открыла счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Зарю".

В первом тайме интереснее выглядело "Полесье" но голов команды в первые 45 минут так и не забили. А вот после перерыва уже острее была "Заря", которая на 65-й минуте забила несколько курьезный гол.

Макуана, который вышел на замену, потерял мяч у своей штрафной, затем прошло пару пасов, после чего Будковский спокойно переправил мяч в сетку. Еще и Смоляков, который стоял на линии, не смог попасть по мячу и спасти команду. 1:0 для "Зари".

Также отметим, что через 7 минут "Заря" осталась в меньшинстве - за вторую желтую поле покинул Вантух.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
25.11.2024 в 19:47
Абсолютно трудовой гол и активный прессинг - никто ничего не привозил
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
25.11.2024 в 19:47
Абсолютно трудовой гол и активный прессинг - никто ничего не привозил
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.11.2024 в 20:02
Ти, ка.цап, ще й сліпий....
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