Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макуана привез, Будковский забил своей бывшей команде. Заря открыла счет в матче с Полесьем. ВИДЕО
А вскоре Заря осталась в меньшинстве
скриншот
Календарь 14-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Зарю".
В первом тайме интереснее выглядело "Полесье" но голов команды в первые 45 минут так и не забили. А вот после перерыва уже острее была "Заря", которая на 65-й минуте забила несколько курьезный гол.
Макуана, который вышел на замену, потерял мяч у своей штрафной, затем прошло пару пасов, после чего Будковский спокойно переправил мяч в сетку. Еще и Смоляков, который стоял на линии, не смог попасть по мячу и спасти команду. 1:0 для "Зари".
Также отметим, что через 7 минут "Заря" осталась в меньшинстве - за вторую желтую поле покинул Вантух.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Популярное сейчас
- Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
- Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 2