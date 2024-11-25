"Неординарная личность", - Михалик расхвалил Шовковского

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик оценил шансы киевлян завоевать в нынешнем сезоне чемпионство.

– Что думаешь о родном "Динамо", станут чемпионами этого сезона, учитывая шестиочковый отрыв от Шахтера?

– Туров еще много впереди, поэтому рано что-то загадывать. Чемпионат у нас достаточно интересный. "Александрия" сейчас показывает хороший футбол. Сначала у Русика Ротаня не складывалось, в его адрес было много критики, а сейчас его команда играет в интересный футбол.

– Вы с Шовковским играли в одной команде. Могли ожидать, что он станет главным тренером киевлян, ведь вратари редко возглавляют команды и добиваются с ними успеха?

– Да, вратари редко становятся главными тренерами, но Саня Шовковский – неординарная личность. Он постоянно любил читать, слушал музыку и был очень эрудированным человеком. У него появилось желание стать главным тренером и, дай Бог, чтобы у него все получалось.