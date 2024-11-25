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"Неординарная личность", - Михалик расхвалил Шовковского
Сможет ли Динамо в этом сезоне стать чемпионом?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший защитник "Динамо" и
– Что думаешь о родном "Динамо", станут чемпионами этого сезона, учитывая шестиочковый отрыв от Шахтера?
– Туров еще много впереди, поэтому рано что-то загадывать. Чемпионат у нас достаточно интересный. "Александрия" сейчас показывает хороший футбол. Сначала у Русика Ротаня не складывалось, в его адрес было много критики, а сейчас его команда играет в интересный футбол.
– Вы с Шовковским играли в одной команде. Могли ожидать, что он станет главным тренером киевлян, ведь вратари редко возглавляют команды и добиваются с ними успеха?
– Да, вратари редко становятся главными тренерами, но Саня Шовковский – неординарная личность. Он постоянно любил читать, слушал музыку и был очень эрудированным человеком. У него появилось желание стать главным тренером и, дай Бог, чтобы у него все получалось.
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