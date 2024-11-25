Затолкали после углового. Полесье в большинстве сравняло счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Календарь 14-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Зарю".

В первом тайме интереснее выглядело "Полесье" но голов команды в первые 45 минут так и не забили. А вот после перерыва уже острее была "Заря", которая на 65-й минуте забила после привоза Макуана и удара Будковского.

Еще через 7 минут "Заря" осталась в меньшинстве - за вторую желтую поле покинул Вантух.

Ну и на 83-й минуте Сарапий после углового все-таки затолкал мяч в сетку. 1:1, и время у "Полесья", чтобы вырвать победу, еще есть.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.