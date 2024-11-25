  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Затолкали после углового. Полесье в большинстве сравняло счет в матче с Зарей. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Затолкали после углового. Полесье в большинстве сравняло счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Забил Сарапий

Затолкали после углового. Полесье в большинстве сравняло счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Зарю".

В первом тайме интереснее выглядело "Полесье" но голов команды в первые 45 минут так и не забили. А вот после перерыва уже острее была "Заря", которая на 65-й минуте забила после привоза Макуана и удара Будковского.

Еще через 7 минут "Заря" осталась в меньшинстве - за вторую желтую поле покинул Вантух.

Ну и на 83-й минуте Сарапий после углового все-таки затолкал мяч в сетку. 1:1, и время у "Полесья", чтобы вырвать победу, еще есть.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Полесье - Заря 1:1. Первая ничья луганчан в сезоне
yellow-arrow
Шахтер все еще хочет вернуть своего бразильца, который покинул Украину после начала полномасштабной войны
yellow-arrow
Макуана привез, Будковский забил своей бывшей команде. Заря открыла счет в матче с Полесьем. ВИДЕО
Заря (Луганск) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости