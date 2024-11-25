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Затолкали после углового. Полесье в большинстве сравняло счет в матче с Зарей. ВИДЕО
Забил Сарапий
Фото: ФК Полісся
Календарь 14-го тура
В первом тайме интереснее выглядело "Полесье" но голов команды в первые 45 минут так и не забили. А вот после перерыва уже острее была "Заря", которая на 65-й минуте забила после привоза Макуана и удара Будковского.
Еще через 7 минут "Заря" осталась в меньшинстве - за вторую желтую поле покинул Вантух.
Ну и на 83-й минуте Сарапий после углового все-таки затолкал мяч в сетку. 1:1, и время у "Полесья", чтобы вырвать победу, еще есть.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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