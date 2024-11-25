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Мысык - после 0:6 от Шахтера: Надо находить самолюбие и доигрывать такие матчи
Ингулец получил от Шахтера шесть сухих голов
shakhtar.com
Хавбек "Ингульца" Марьян Мысык прокомментировал итог матча 14-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором его команда потерпела болезненное поражение 0:6.
– В 1-м тайме действительно хорошая игра была в исполнении вашей команды. Что произошло в конце тайма и во 2-м тайме?
– Конечно, получились 2 разных тайма. В 1-м тайме задача была – прессинговать высоко, агрессивно играть.
Получили обидный гол, я там должен был сфолить, потом, по-моему, Саня Пятов тоже упустил. Неприятный гол под конец 1-го тайма, только вышли после перерыва – пропустили 2-й, и уже дальше было тяжеловато.
– Во 2-м тайме вообще расклеились. Почему не удавалось хотя бы зацепиться за мяч?
– По моему мнению, после трех мячей с "Шахтером" уже психологически тяжело. Надо где-то находить в себе, я не знаю, самолюбие и доигрывать такие матчи, чтобы уходить с поля достойно.
– Что сказал Кобин после матча?
– Не хочу комментировать.
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