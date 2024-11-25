Мысык - после 0:6 от Шахтера: Надо находить самолюбие и доигрывать такие матчи

Хавбек "Ингульца" Марьян Мысык прокомментировал итог матча 14-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором его команда потерпела болезненное поражение 0:6.

– В 1-м тайме действительно хорошая игра была в исполнении вашей команды. Что произошло в конце тайма и во 2-м тайме?

– Конечно, получились 2 разных тайма. В 1-м тайме задача была – прессинговать высоко, агрессивно играть.

Получили обидный гол, я там должен был сфолить, потом, по-моему, Саня Пятов тоже упустил. Неприятный гол под конец 1-го тайма, только вышли после перерыва – пропустили 2-й, и уже дальше было тяжеловато.

– Во 2-м тайме вообще расклеились. Почему не удавалось хотя бы зацепиться за мяч?

– По моему мнению, после трех мячей с "Шахтером" уже психологически тяжело. Надо где-то находить в себе, я не знаю, самолюбие и доигрывать такие матчи, чтобы уходить с поля достойно.

– Что сказал Кобин после матча?

– Не хочу комментировать.