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Руководители клубов УПЛ обсуждают внедрении полуавтоматической системы фиксации офсайдов, - журналист
Такие разговоры ходят в кулуарах
Руководители клубов
"В кулуарах, в разговорах между руководителями клубов ходит тема о возможности внедрения полуавтоматической системы фиксации офсайдов, чтобы эти линии там не разрисовывать при офсайдах бог его знает как", - сказал Вацко.
Напомним, что впервые подобная система была использована на ЧМ-2022 в Катаре.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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