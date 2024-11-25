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Руководители клубов УПЛ обсуждают внедрении полуавтоматической системы фиксации офсайдов, - журналист

Премьер-лига

Такие разговоры ходят в кулуарах

Руководители клубов УПЛ обсуждают внедрении полуавтоматической системы фиксации офсайдов, - журналист

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Руководители клубов УПЛ обсуждают возможность использования полуавтоматической системы фиксации офсайдов. Об этом сообщил комментатор и журналист Виктор Вацко.

"В кулуарах, в разговорах между руководителями клубов ходит тема о возможности внедрения полуавтоматической системы фиксации офсайдов, чтобы эти линии там не разрисовывать при офсайдах бог его знает как", - сказал Вацко.

Напомним, что впервые подобная система была использована на ЧМ-2022 в Катаре.

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Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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