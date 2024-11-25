Руководители клубов УПЛ обсуждают внедрении полуавтоматической системы фиксации офсайдов, - журналист

Руководители клубов УПЛ обсуждают возможность использования полуавтоматической системы фиксации офсайдов. Об этом сообщил комментатор и журналист Виктор Вацко.

"В кулуарах, в разговорах между руководителями клубов ходит тема о возможности внедрения полуавтоматической системы фиксации офсайдов, чтобы эти линии там не разрисовывать при офсайдах бог его знает как", - сказал Вацко.

Напомним, что впервые подобная система была использована на ЧМ-2022 в Катаре.