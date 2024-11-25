Александрия Руслана Ротаня планирует подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, зимой "Александрия" планирует подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги. Речь о форварде тернопольской "Нивы" Андрее Ризныке. Несмотря на то, что команда Юрия Вирта завершила первую часть чемпионата на пятом месте и не претендует на повышение в классе по итогам сезона, 24-летний игрок стал вторым в рейтинге бомбардиров.

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В десяти матчах Ризнык забил семь голов и заработал один пенальти. При этом сам ни одного 11-метрового не пробил. В списке бомбардиров он уступил лишь Даниилу Кравчуку, однако у представителя "Эпицентра" – на четыре проведенных встречи больше.

"Александрия" – не единственный в списке клуб, который желает заполучить Ризныка. Однако, по информации нашего издания – наиболее вероятный вариант для продолжения карьеры Андрея.