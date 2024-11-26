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Бартулович рассказал о плюсах и минусах матча с Полесьем
Первая ничья Зари в сезоне
instagram.com/zoryaluhansk
Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог
- Трудно вошли в игру. Сложный первый тайм для нас. Мало что получалось. Но второй тайм нам в плюс. Хорошо приступили ко второй половине. Начали создавать моменты. Надо было забивать и сделали это.
Контролировали встречу, но необязательное удаление Романа Вантуха изменило рисунок матча.
Пришлось играть в обороне. Первый раз в этом сезоне сыграли вничью. Учитывая, как складывалась игра, для нас эта ничья в плюс.
- О чем шла речь в перерыве? Все же наша игра значительно улучшилась во втором тайме.
- Был серьезный разговор. Надо было встряхнуть ребят, указать на ошибки. После этого стали действовать смелее, агрессивнее. То, что и было нужно.
- Чем можно объяснить такое сложное для нас начало матча?
- Большое влияние имело результат сегодня и наше турнирное положение. Возможно именно поэтому, из-за этого давления, где-то очень осторожно мы начали. Играли на победу. Делали все, чтобы выиграть, но сыграли вничью.
Безусловно, хочу сказать своей команде большое спасибо за самоотдачу и характер.
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