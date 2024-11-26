Бартулович рассказал о плюсах и минусах матча с Полесьем

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча 14-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1) .

- Трудно вошли в игру. Сложный первый тайм для нас. Мало что получалось. Но второй тайм нам в плюс. Хорошо приступили ко второй половине. Начали создавать моменты. Надо было забивать и сделали это.

Контролировали встречу, но необязательное удаление Романа Вантуха изменило рисунок матча.

Пришлось играть в обороне. Первый раз в этом сезоне сыграли вничью. Учитывая, как складывалась игра, для нас эта ничья в плюс.

- О чем шла речь в перерыве? Все же наша игра значительно улучшилась во втором тайме.

- Был серьезный разговор. Надо было встряхнуть ребят, указать на ошибки. После этого стали действовать смелее, агрессивнее. То, что и было нужно.

- Чем можно объяснить такое сложное для нас начало матча?

- Большое влияние имело результат сегодня и наше турнирное положение. Возможно именно поэтому, из-за этого давления, где-то очень осторожно мы начали. Играли на победу. Делали все, чтобы выиграть, но сыграли вничью.

Безусловно, хочу сказать своей команде большое спасибо за самоотдачу и характер.