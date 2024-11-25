Будковский: Празднование гола Полесью? Чтобы не забывали фамилию, потому что я играл в этой команде

Нападающий "Зари" Филипп Будковский прокомментировал матч 14-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1), в котором он забил гол своей команды.

– Вы играли сегодня против своего бывшего клуба. Какие это эмоции?

– Эмоций очень много было, поэтому настраивал ребят только на боевую игру. Потому что сегодня нужно было выходить и давать бой. Потому что мы уже много игр проиграли, где-то нам агрессии не хватало.

Сегодня, по моему мнению, агрессия была. Если мы будем так играть, у нас есть куда двигаться, и мы становимся командой.

– Забитый гол "Полесью" сегодня, забитый гол "Полесью" в спарринге в сентябре. Это уже такая тенденция – забивать "Полесью"?

– Да, у меня больше всех мотивации. Как я могу не забивать, если…? Я хочу выходить, и, в принципе, для меня это самая большая мотивация сегодня была.

– Было ощущение, что сегодня забьете?

– Да. Вчера на тренировке забил много, поэтому, в принципе, сегодня чувствовал, что где-то момента два будет. Один забил, поэтому, в принципе, доволен, но нужно двигаться. И жаль, что мы сыграли вничью.

– Празднование гола – что вы хотели этим показать?

– Ничего, просто вернулся, чтобы не забывали фамилию, потому что я играл в этой команде. Приятно вернуться, но, знаете, немного болезненно уходил из клуба, поэтому, в принципе, для меня забить сегодня – это много значит.

– В целом, насколько сложным выдался матч?

– Сложный. Мы знали, что будет такая игра, потому что "Полесье" будет играть первым номером, мы отошли. По моему мнению, мы сегодня все сделали правильно, и где-то фортуна улыбнулась.

Были моменты, могли еще забить, могли и нам забить, поэтому, в принципе, я доволен тем, как играла сегодня команда.

Гол Будковского: