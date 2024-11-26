Ашур: Сейчас у Полесья есть определенные волны, которые мы должны преодолеть, чтобы выйти на стабильность

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 14-го тура УПЛ с "Зарей" (1:1) .

– Думаю, сегодня по игре, кроме каких-то деталей минимальных, претензий к нашим ребятам очень мало может быть, потому что сегодня была, по моему мнению, очень целостная игра со многими эпизодами, у которых не хватало именно конечного продукта – то есть именно завершения.

У нас сегодня и обострений было достаточно, и достаточно было ударов. Хотелось бы, конечно, еще больше, хотелось бы и точности. Мы все хотим, чтобы мы забивали, конечно, но опять же, пока эпизод не наступит, заранее никто не может знать, забьем или не забьем.

Поэтому сегодня обидно, что именно конечного продукта не было, но по игре кроме деталей каких-то, кроме каких-то конкретных эпизодов, я могу только поблагодарить ребят за игру.

– Ничья – справедливый результат?

– По моему мнению, если брать то, что происходило на поле, то, учитывая преимущество, результат мог быть другим. Опять-таки хочу заметить, что это игра. Она неопределенная. Мы можем создавать кучу эпизодов, можем обострять, можем быть рядом с воротами и иметь возможность обострить, но не забивать, как произошло сегодня.

И только вот эти эпизоды, когда мы забиваем, эпизоды, когда мы даем все же сопернику возможность забить, – они будут определять конечный результат. О справедливости не стоит говорить, не вижу смысла в этом.

Надо реализовывать свои моменты, безусловно. Хотелось бы, чтобы в следующих матчах все же было и не меньше эпизодов, не меньше возможностей, но и реализация, чтобы у нас была более уверенная. И так же, чтобы мы не давали сопернику создавать почти ничего, кроме каких-то конкретных эпизодов.

– Пайшао и Макуана восстановились и появились сегодня на поле. Как вам их игра, в каких они кондициях сейчас?

– Пока что в отношении Бени мы точно можем, к сожалению, констатировать, что пока кондиции далеки от оптимальных. И это не из-за этой травмы, которая произошла, а потому, что в течение этого сезона достаточно много времени он провел за пределами тренировочного процесса, восстанавливаясь сначала от травмы с прошлого сезона, а затем определенные рецидивы еще были.

Поэтому, думаю, говорить о его форме в ближайшее время мы сможем только если некоторое время он проведет в общей группе без сюрпризов.

По Пайшао. В кондициях он сегодня был, по моему мнению, близких к оптимальным, потому что травма не очень продолжительная была. И сегодня в принципе мы видели, что он во многих эпизодах это подчеркивал своей интенсивностью, настойчивостью и так далее. Жаль, опять же, что есть вопросы по реализации. Но не только к нему они сегодня есть.

– После матча вы подошли к болельщикам, состоялся определенный разговор. Можете сказать, о чем он был?

– Болельщики справедливы. Любой болельщик будет хотеть и требовать результата. Это нормально. Опять же, желания будут всегда основываться на любви к клубу, городу, к тому, что каждый, кто отдает свое время и отдает свою любовь этому клубу, будет считать себя частью стаи. Это так и есть.

Но, опять же, болельщики наблюдают за происходящим только со стороны. Внутри происходит определенный процесс.

Я возвращаюсь к тому, что когда были результаты, которые удовлетворяли всех болельщиков, но и когда я неоднократно выходил говорил, что по игре мы все еще и близко не там, где мы хотим быть, и что мы пока строимся – я хочу, чтобы сейчас мы вернулись к этому вопросу снова, потому что именно для этих моментов мы об этом говорили.

Сейчас у нас есть определенные волны, которые мы должны преодолеть, чтобы выйти на стабильность, потому что это нормальный процесс перестройки. И болельщики имеют абсолютно полное право требовать побед, но так же мы должны понимать, что вопрос терпения, понимание происходящего процесса, понимание того, что произошли изменения, что оно никуда не делось.

И, опять же, помнить, что в какой-то момент я не просто так говорил о том, что мы пока находимся в процессе. Это очень важно, потому что вы видите – я думаю, все увидели, – что в этом сезоне очень много перестроек здесь произошло, и пока они находятся в процессе, и есть вероятность, что еще будут определенные изменения в будущем.

Поэтому, опять же, не могу не поблагодарить болельщиков в первую очередь за то, что они нас поддерживают, где бы мы ни были. Так же и болельщикам, которые сейчас не могут быть рядом, или тем, кто возвращается из зон боевых действий, которые нас защищают.

Мы абсолютно полностью благодарны за это, мы не можем это обесценивать ни в коем случае. Я думаю, что сегодня игрой ребята точно этого не сделали, не обесценили и проявили полное уважение к нашим болельщикам.

Но опять же возвращаюсь к тому, что это игра. Результат никогда не может быть определен заранее, как бы нам этого ни хотелось. А очень хочется, безусловно.