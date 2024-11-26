Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ

Родная УПЛ вернулась после перерыва на матчи сборных. Прежде всего этот тур ознаменовался уверенными триумфами украинских грандов: киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". В частности, подопечные СаШо на классе переиграли одесский "Черноморец", а "горняки" сокрушили абсолютного аутсайдера в лице "Ингульца".

Также 14-й тур украинского первенства запомнился потерей очков "Александрии" Руслана Ротаня, что позволило вышеупомянутым динамовцам единолично возглавить турнирную таблицу. К тому же, обе львовские команды одержали свои минимальные победы. Речь, конечно, о "Карпатах" и "Рухе". В свою очередь, луганская "Заря" отметила первую для себя ничью в этой кампании.

В целом же, можем констатировать, что этот тур отметился прежде всего большим количеством забитых мячей и индивидуальными "перформансами" игроков атакующей линии.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 14-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Александр Сапутин ("Заря")

Первый матч в сезоне и сразу крутой перформанс. Сапутин заменил на посту первого номера луганской команды Турбаевского и справился со своей задачей на оценку "отлично". Александр не раз по ходу матча с житомирскими "волками" парировал удары соперников с убийственных позиций и демонстрировал эффектную реакцию на линии. Во многом благодаря именно игре 21-летнего голкипера "Заря" Младена Бартуловича и расписала свою первую ничью в этом сезоне УПЛ.

Защитник: Андерсон Джордан ("Заря")

Следующим в нашей символической сборной идет напарник Сапутина по оборонительной линии. Высоченный бразилец, уже по традиции, был лидером защитной линии луганской команды. Когда партнеры Джордана по "Заре" проваливались между линиями, именно он отдувался и страховал всех на последнем рубеже. В итоге, имеем солидную и уверенную игру от центрбека луганчан против "Полесья".

Защитник: Бартол Франьич ("Шахтер")

В матче против "Ингульца" хорватский центрбек записал на свой счет второй гол "горняков". В том эпизоде Франьич уверенно выиграл верховую борьбу и успешно отклеился от защитников команды Василия Кобина. К слову, этот забитый мяч стал дебютным для Бартола в официальных встречах за донецкий клуб. Кроме того, 24-летний защитник качественно выполнил свои непосредственные обязанности и добротно отработал и при обороне собственных ворот, подчищая за партнерами по "Шахтеру".

Защитник: Эдуард Сарапий ("Полесье")

Эдуард был лидером "волков" на поле и вдохновлял партнеров по "Полесью", когда у тех не клеилась игра в атаке. К атакам Сарапий также не забывал подключаться. Именно его гол после углового и принес команде Имада Ашура зачетный балл в противостоянии с луганской "Зарей".

Центральный полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо")

Реинкарнация ветерана киевлян в хорошем смысле, не иначе! 31-летний хавбек выдал невероятный "перформанс" против "моряков" под руководством Александр Бабича. По сути и по факту, Буяльский и принял непосредственное участие во всех трех голах столичного коллектива. В частности, Виталий записал в свой актив дубль из ассистов и забитый мяч. В общем, 29-летний полузащитник на протяжении всего матча демонстрировал оригинальные и креативные решения впереди. Однозначно, мастер тура.

Центральный полузащитник: Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

Егор наоборот не показал ничего экстраординарного в плане индивидуального исполнения, однако снова был чрезвычайно полезным. Второй гол подряд за криворожский клуб, и на этот раз еще и победный. Точный выстрел, три очка - победителей не судят.

Левый полузащитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Еще один представитель команды Юрия Вернидуба в нашей символической сборной 14-го тура. Камерунец вернулся на поле после травмы и традиционно закрыл весь свой левый фланг. В поединке против киевской "Оболони" Дибанго выполнил много беговой работы и не чурался физической борьбы. К тому же, Иван и оформил предголевой пас на гол вышеупомянутому Твердохлебу.

Правый полузащитник: Хуан Безерра ("Александрия")

Хотя и команда Руслана Ротаня в этом туре не сумела победить, однако ничью для "горожан" обеспечил именно точный удар бразильца. Безерра, уже по традиции, был главной ударной силой "Александрии" в атаке. Легионер накручивал соперников на фланге и часто смещался в центр. В итоге, его старания и окупились тем самым голом - Безерра удачно подкорректировал удар Калюжного.

Левый вингер: Эгиналду ("Шахтер")

Бразилец появился на поле лишь во втором тайме поединка с "Ингульцом", впрочем, всего за 12 минут сумел дважды расписаться в воротах Паламарчука. Эгиналду классно комбинировал с партнерами по донецкой команде и смело шел в дриблинг. Примечательно, что после матча вингер прошел все поле на коленях - таким образом, атакующий игрок "горняков" выполнил свое обещание перед Богом за оформленный дубль.

Правый вингер: Александр Зубков ("Шахтер")

И еще один вингер из стана действующего чемпиона. Александр отыграл практически все основное время против команды Василия Кобина и все эти 80 минут без устали в буквальном смысле терроризировал защитников "Ингульца". Зубков лупил со всех позиций по воротам бедного Паламарчука и разрывал свой фланг. Две голевые передачи и забитый мяч служат ярким подтверждением этого тезиса.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Очередной сильный матч от 11-го номера динамовцев на поприще УПЛ. Владислав был очень активным в спарринге с одесским "Черноморцем". Уже на самом старте первого тайма Ванат открыл счет, а во второй половине встречи против "моряков" еще и оформил ассист на Бульяского. Без всяких "но" берем нападающего киевлян в нашу сборную.

Главный тренер: Олег Шандрук ("Верес")

Безусловно, работа наставника ровенчан в игре против фаворита и одного из лидеров УПЛ в лице "Александрии" заслуживает внимания. "Верес" Олега Шандрука в начале встречи с "горожанами" отлично выходил из-под прессинга, а после этого доминировал на поле почти до перерыва. Второй же тайм футболисты народного клуба сыграли вторым номером, однако при этом достаточно дисциплинированно в обороне. Более того, лишь немного не хватило ровенской команде до того, чтобы нанести банде Руслана Ротаня первое поражение в сезоне.

Бонусом в этой категории идет коуч луганской "Зари" Младен Бартулович. Хорватский специалист из-за дисквалификации наблюдал за игрой своих футболистов с трибун Центрального городского стадиона в Житомире и не мог прямо интегрировать свое видение на поле. Однако, специалист нашел решение и передавал указания голосовой связью Сергею Руденко, который и заменял его на тренерском мостике. Это помогло луганчанам добыть свою первую ничью в этой кампании - еще и в игре против более статусного соперника в его логове.

Запасные: Владимир Маханьков ("Кривбасс"), Георгий Ермаков ("Александрия"), Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Александр Яцык ("Заря"), Валентин Рубчинский ("Динамо"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Владислав Велетень ("Колос"), Виталий Дахновский ("Верес"), Ибрахим Кане ("Ворскла"), Самсон Иеде ("Ворскла"), Владислав Ванат ("Динамо"), Бруниньо ("Карпаты"), Николай Гайдучик ("Верес").