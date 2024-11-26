Михалик: Михавко может вырасти во второго Забарного

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины Тарас Михалик высказался о защитнике киевлян Тарасе Михавко.

"Михавко я увидел вживую на матче "Динамо" против "Вереса". Мне этот юноша очень понравился. В перспективе он может вырасти во второго Забарного.

Сейчас Тарас начал немного ошибаться, в свои ворота забивал, но он еще молодой футболист и ему есть куда расти. Мне импонирует, что Михавко играет головой, это думающий футболист. Он не выбивает мяч чтобы куда-нибудь, а старается отдавать точные передачи.

Если Михавко будет работать на все 200%, то у него есть все шансы стать в пару с Забарным в сборной Украины", - сказал Михалик.