  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михалик: Михавко может вырасти во второго Забарного
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михалик: Михавко может вырасти во второго Забарного

Премьер-лига

Михалик, Михавко и Забарный

Михалик: Михавко может вырасти во второго Забарного

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик высказался о защитнике киевлян Тарасе Михавко.

"Михавко я увидел вживую на матче "Динамо" против "Вереса". Мне этот юноша очень понравился. В перспективе он может вырасти во второго Забарного.

Сейчас Тарас начал немного ошибаться, в свои ворота забивал, но он еще молодой футболист и ему есть куда расти. Мне импонирует, что Михавко играет головой, это думающий футболист. Он не выбивает мяч чтобы куда-нибудь, а старается отдавать точные передачи.

Если Михавко будет работать на все 200%, то у него есть все шансы стать в пару с Забарным в сборной Украины", - сказал Михалик.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб: В Кривбасс приходят те, у кого есть яйца
yellow-arrow
Бартулович рассказал о плюсах и минусах матча с Полесьем
yellow-arrow
Ашур: Сейчас у Полесья есть определенные волны, которые мы должны преодолеть, чтобы выйти на стабильность
Тарас Михалик Динамо (Киев) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости