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Михалик: Михавко может вырасти во второго Забарного
Михалик, Михавко и Забарный
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Экс-игрок "
"Михавко я увидел вживую на матче "Динамо" против "Вереса". Мне этот юноша очень понравился. В перспективе он может вырасти во второго Забарного.
Сейчас Тарас начал немного ошибаться, в свои ворота забивал, но он еще молодой футболист и ему есть куда расти. Мне импонирует, что Михавко играет головой, это думающий футболист. Он не выбивает мяч чтобы куда-нибудь, а старается отдавать точные передачи.
Если Михавко будет работать на все 200%, то у него есть все шансы стать в пару с Забарным в сборной Украины", - сказал Михалик.
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