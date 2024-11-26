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Вернидуб: В Кривбасс приходят те, у кого есть яйца
Коуч криворожцев - о трансферной политике клуба
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "
– Зимой вы будете рассматривать украинский рынок?
– Мы всегда его рассматриваем, но вы же видите, к нам очень тяжело затянуть, потому что мы в таком городе, и все хотят…
…и все очень переживают. Приходят те, у кого есть, извините за выражение, яйца. Приходят, работают и играют.
Потому мы не только украинский рынок смотрим, мы смотрим и иностранный, любой рынок мы смотрим. Поверьте, что труд идет каждый день. Мы столько их уже просмотрели. Иной раз когда мне говорят о ком-то, я: "Стоп, я уже не помню, дайте вспомнить или покажите". Очень много смотрим.
Но пока то, что нам хотелось бы, и когда до этого доходит дело – те не хотят футболисты. То, что мы не хотим… Они хотят, но какой смысл их брать, лучше пусть молодые свои, будем с ними работать, больше шансов давать им. Пусть они наши молодые ребята, но они криворожцы, для меня кажется это лучше, – сказал Вернидуб.
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