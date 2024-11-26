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Ашур: Не хватало завершения. Обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше
Тренер волков прокомментировал ничью с луганским клубом
polissyafc.com
Наставник "Полесья" Имад Ашур подвел итоги встречи с "Зарей" в 14-м туре (1:1).
“По игре, кроме деталей минимальных, претензий к ребятам мало, потому что была очень целостная игра со многими эпизодами, в которых не хватало конечного продукта – завершения.
У нас и обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше, хотелось бы и меткости. Мы все хотим, чтобы забивали, конечно, но пока эпизод не наступит, заранее никто не может знать, забьем или не забьем”.
“Если брать то, что происходило на поле, учитывая преимущество, результат мог быть другим. Опять-таки это игра. Она неопределенная. Мы можем создавать кучу эпизодов, заострять, быть рядом с воротами и иметь возможности для обострения, но не забивать.
И только вот эти эпизоды, когда мы забиваем, эпизоды, когда даем сопернику возможность забить – они будут определять конечный результат. О справедливости не стоит говорить, не вижу смысла в этом", – подчеркнул специалист.
"Полесье" сохраняет 4-ю позицию в таблице (23 пункта).
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