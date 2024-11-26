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Ашур: Не хватало завершения. Обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше

Премьер-лига
Обновлено

Тренер волков прокомментировал ничью с луганским клубом

Ашур: Не хватало завершения. Обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше

polissyafc.com

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Наставник "Полесья" Имад Ашур подвел итоги встречи с "Зарей" в 14-м туре (1:1).

“По игре, кроме деталей минимальных, претензий к ребятам мало, потому что была очень целостная игра со многими эпизодами, в которых не хватало конечного продукта – завершения.

У нас и обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше, хотелось бы и меткости. Мы все хотим, чтобы забивали, конечно, но пока эпизод не наступит, заранее никто не может знать, забьем или не забьем”.

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“Если брать то, что происходило на поле, учитывая преимущество, результат мог быть другим. Опять-таки это игра. Она неопределенная. Мы можем создавать кучу эпизодов, заострять, быть рядом с воротами и иметь возможности для обострения, но не забивать.

И только вот эти эпизоды, когда мы забиваем, эпизоды, когда даем сопернику возможность забить – они будут определять конечный результат. О справедливости не стоит говорить, не вижу смысла в этом", – подчеркнул специалист.

"Полесье" сохраняет 4-ю позицию в таблице (23 пункта).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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