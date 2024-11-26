Ашур: Не хватало завершения. Обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше

Наставник "Полесья" Имад Ашур подвел итоги встречи с "Зарей" в 14-м туре (1:1).

“По игре, кроме деталей минимальных, претензий к ребятам мало, потому что была очень целостная игра со многими эпизодами, в которых не хватало конечного продукта – завершения.

У нас и обострений было достаточно, много ударов. Хотелось бы еще больше, хотелось бы и меткости. Мы все хотим, чтобы забивали, конечно, но пока эпизод не наступит, заранее никто не может знать, забьем или не забьем”.