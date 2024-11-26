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Вернидуб: Арбитры в нашу сторону свистят все, что есть. Немного нервничал, но в рамках, не было матов

Премьер-лига
Обновлено

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Вернидуб: Арбитры в нашу сторону свистят все, что есть. Немного нервничал, но в рамках, не было матов

Фото: Александр Приходько

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Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил победу своей команды над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре.

“Не понимаю моменты, когда арбитры в нашу сторону свистят все, что есть, а в другой – даже то, что есть, и то не свистят. Нервы, думаю, у каждого тренера. Я понимаю, что я немного нервничал, но в рамках, не было ни матов, ничего. Я просто хотел отстоять своих ребят.

"Оболонь" очень изменилась после того, как пришел работать Шищенко. Команда совсем другая, играющая в интересный футбол. Я понимал, что нам будет очень тяжело. Рад, что заработали 3 балла. Я благодарен ребятам, тем более у нас много проблем своих. Но мы как-то это решаем".

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“Я рад за вышедшего в старте молодого Шевченко. 18 лет парню, но очень неплохо проявил себя. Поэтому есть и свои воспитанники. Мы идем по правильному пути. Хомченовский? Трудно что-либо говорить, потому что человек пропустил практически 3 месяца. Будет набирать кондицию, а там посмотрим.

У нас не было плохих серий. Мы уже, если не ошибаюсь, пятую игру не проигрываем. Просто мы две выиграли, потом две ничьи. Сейчас снова выиграли, следующая игра – с более интересным соперником, с "Полесьем". Будем думать, как с ними играть, как заработать балл", – сказал Вернидуб.

"Кривбасс" после этой победы набрал 22 очка и поднялся на 5 место.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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