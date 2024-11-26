Вернидуб: Арбитры в нашу сторону свистят все, что есть. Немного нервничал, но в рамках, не было матов

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил победу своей команды над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре.

“Не понимаю моменты, когда арбитры в нашу сторону свистят все, что есть, а в другой – даже то, что есть, и то не свистят. Нервы, думаю, у каждого тренера. Я понимаю, что я немного нервничал, но в рамках, не было ни матов, ничего. Я просто хотел отстоять своих ребят.

"Оболонь" очень изменилась после того, как пришел работать Шищенко. Команда совсем другая, играющая в интересный футбол. Я понимал, что нам будет очень тяжело. Рад, что заработали 3 балла. Я благодарен ребятам, тем более у нас много проблем своих. Но мы как-то это решаем".