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Динамо установило рекордную голевую серию в матчах УПЛ в противостоянии с одним клубом
Одесситы снова пропустили от киевлян
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Гол нападающего столичной команды Владислава Ваната в ворота "моряков" в матче 14 тура УПЛ позволил киевлянам обновить клубный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Это взятие ворот продолжило голевую серию "бело-синих" в поединках чемпионата Украины против коллектива из Южной Пальмиры до 29 встреч. До этого рекорд был во встречах с "Мариуполем" (28 результативных поединков подряд, 1997-2012).
В последний раз "Черноморец" не пропускал от "Динамо" в августе 2007 года (0:0). Также "моряки" сохранили ворота сухими во встрече в июле 2003-го (1:0).
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