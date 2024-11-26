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Динамо установило рекордную голевую серию в матчах УПЛ в противостоянии с одним клубом

Премьер-лига
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Одесситы снова пропустили от киевлян

Динамо установило рекордную голевую серию в матчах УПЛ в противостоянии с одним клубом

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Гол нападающего столичной команды Владислава Ваната в ворота "моряков" в матче 14 тура УПЛ позволил киевлянам обновить клубный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

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Это взятие ворот продолжило голевую серию "бело-синих" в поединках чемпионата Украины против коллектива из Южной Пальмиры до 29 встреч. До этого рекорд был во встречах с "Мариуполем" (28 результативных поединков подряд, 1997-2012).

В последний раз "Черноморец" не пропускал от "Динамо" в августе 2007 года (0:0). Также "моряки" сохранили ворота сухими во встрече в июле 2003-го (1:0).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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