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Войцеховский после 0:1 с Рухом: Обидно, ведь снова не смогли забить

Премьер-лига

Послематчевый комментарий хавбека "Левого Берега"

Войцеховский после 0:1 с Рухом: Обидно, ведь снова не смогли забить

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Владислав Войцеховский поделился своими мыслями после поражения от "Руха" (0:1) в поединке 14-го тура УПЛ.

"Очень обидно проигрывать такие матчи. По моему мнению, игра была равной. К сожалению, пропустили с пенальти на последней минуте первого тайма. Решение арбитров комментировать не хочу, ведь ничего уже не изменить. Андрей Якимов говорил, что в эпизоде с пенальти от не нарушал правила. Необходимо сделать выводы и двигаться дальше. Обидно, ведь снова не смогли забить. Моменты создавали, но реализовать их не смогли. Надеюсь, что в следующем матче сможем забить и почувствуем необходимую уверенность.

Сегодня в первой половине встречи играли с двумя оттянутыми нападающими. В запасе были два номинальных форварда, которые в любой момент могли выйти и усилить игру. По моему мнению, в этой тактической схеме сыграли удачно, но результат на табло. Хочу отметить болельщиков, которые нас поддерживают всегда. Очень приятно, что они приехали во Львов и гнали нас вперед.

В следующем туре будем играть против "Оболони". Понимаем важность этого матча и настраиваемся на победу", - резюмировал Войцеховский.

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Рух (Львов) Владислав Войцеховский Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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