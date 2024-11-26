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Войцеховский после 0:1 с Рухом: Обидно, ведь снова не смогли забить
Послематчевый комментарий хавбека "Левого Берега"
Фото: ФК Лівий берег
Полузащитник "Левого Берега" Владислав Войцеховский поделился своими мыслями после поражения от "Руха" (0:1) в поединке 14-го тура УПЛ.
"Очень обидно проигрывать такие матчи. По моему мнению, игра была равной. К сожалению, пропустили с пенальти на последней минуте первого тайма. Решение арбитров комментировать не хочу, ведь ничего уже не изменить. Андрей Якимов говорил, что в эпизоде с пенальти от не нарушал правила. Необходимо сделать выводы и двигаться дальше. Обидно, ведь снова не смогли забить. Моменты создавали, но реализовать их не смогли. Надеюсь, что в следующем матче сможем забить и почувствуем необходимую уверенность.
Сегодня в первой половине встречи играли с двумя оттянутыми нападающими. В запасе были два номинальных форварда, которые в любой момент могли выйти и усилить игру. По моему мнению, в этой тактической схеме сыграли удачно, но результат на табло. Хочу отметить болельщиков, которые нас поддерживают всегда. Очень приятно, что они приехали во Львов и гнали нас вперед.
В следующем туре будем играть против "Оболони". Понимаем важность этого матча и настраиваемся на победу", - резюмировал Войцеховский.
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