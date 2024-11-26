Тренер Зари: Не очень довольны ничьей с Полесьем, но, очечко - это очечко

Ассистент главного тренера "Зари" Сергей Руденко прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в 14-м туре УПЛ.

– Довольны ли вы результатом?

– Мы больше довольны тем, как ребята приняли информацию, которую мы дали. И они, как смогли, выполнили это на поле. Да, немного у нас не получился 1-й тайм, но в целом то желание, та игра – это кусочек того, чего мы хотим видеть.

Мы знали, чем команда "Полесье" может нас обыграть. И ребята, я так считаю, справились на все 100 процентов. Мы закрыли их быстрые фланги, ну и могли еще забить не один гол, а два, а может, и три.

– Какой был план на игру, какие установки игрокам?

– Установка была – выиграть, поэтому мы, скажем так, не очень довольны результатом. Но, чтобы не гневить Бога, очечко – это очечко. Поэтому ничего здесь не поделаешь. Это первая ничья у нас в нынешнем сезоне.

Дай Бог, чтобы ребята и дальше так играли – с таким настроением, с таким желанием к победе.

– Можно ли сказать, что пропущенный гол в конце 2-го тайма – это результат удаления?

– Я думаю, это однозначно. Да, у них был игрок лишний. Не разобрались на дальней штанге, чуть-чуть не перестроились, может, там нам нужно было перестроиться при игре на стандартах. Ну, это уже сейчас говорить поздно.

– Передавал ли Бартулович какие-то слова после игры?

– Поблагодарил команду за такую ​​игру. Можно только слова благодарности говорить футболистам, потому что, еще раз повторяюсь, это то, что мы хотим видеть на поле, то, что хочет видеть на поле зритель.

Это футбол, это сфера услуг, и зрители на трибуне у телевизора хотят видеть шоу. И мы стараемся с Младеном это донести до ребят, и чтобы они показывали такую ​​вдохновенную игру и дальше. Осталось еще 3 тура, и нам нужно так играть, – сказал Руденко.