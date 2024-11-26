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Ашур – о возвращении Пайшао: Обидно, что есть вопросы по реализации. Но не только к нему они есть

Премьер-лига
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Тренер волков – о легионерах, которые снова готовы помогать команде

Ашур – о возвращении Пайшао: Обидно, что есть вопросы по реализации. Но не только к нему они есть

polissyafc.com

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Имад Ашур оценил игру возобновившихся после травмы Бени Макуана и Кауа Пайшао.

“Относительно Бени мы можем, к сожалению, констатировать, что пока кондиции далеки от оптимальных. И это не из-за этой травмы, которая произошла, а потому, что в течение этого сезона достаточно много времени он провел за пределами тренировочного процесса, восстанавливаясь сначала от травмы из прошлого сезона, а затем определенные рецидивы еще были”.

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“Пайшао в кондициях был близок к оптимальным, потому что травма не очень длительная была. Мы видели, что он во многих эпизодах это подчеркивал своей интенсивностью, настойчивостью и т.д. Жаль, опять же, что есть вопросы по реализации. Но не только к нему они есть”, – сказал Ашур для УПЛ ТБ.

Макуана провел 30 минут в матче против "Зари", Пайшао – 61-ну.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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