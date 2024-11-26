"Если Вернидуб так решил, то...". Хомченовский - о капитанской повязке Дибанго

Полузащитник и капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о выездной победе над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре УПЛ.

- Очень тяжелый матч, тяжелое поле. Согласен, что и победа тяжелая?

- Конечно, сейчас уже зима, поэтому все поля такие тяжелые, скользкие. Действительно, что была тяжелая игра, но мы победили, и это самое главное.

- До этого в двух матчах "Кривбасс" не мог забить в Киеве в ворота "Оболони". Давило ли это психологически?

- Не думаю. Никто об этом не думал, но перед игрой, если честно, я всем напомнил об этом. Мы одержали первую победу, и "Кривбасс" забил первый гол в Киеве против "Оболони", поэтому всех с этим можно поздравить.

- Роль нового капитана в первом тайме, это был Дибанго, оправдала ожидания?

- Да, конечно. Дибанго - один из лидеров нашей команды, поэтому, я считаю, что ему по праву доверили капитанскую повязку. Если Юрий Вернидуб так решил, то он этого заслуживает.

- Какие эмоции были в раздевалке после матча?

- Конечно, положительные, ведь все радовались победе. У нас сейчас не будет выходных, поэтому сегодня еще порадуемся, а потом уже будем готовиться к следующей игре, - сказал Хомченовский.