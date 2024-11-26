Молодой хавбек Кривбасса - о дебюте в стартовом составе: Получилось неплохо войти в игру

18-летний полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко в эфире УПЛ ТВ поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе команды в УПЛ, а также о выездной победе над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре.

- Ты отдал ассист, но мог пробивать и сам. Не было мысли решать эпизод самостоятельно?

- Была такая мысль, но понимал, что не достаю до мяча. Был шанс отдать дальше на Твердохлеба, что и сделал в итоге.

- У тебя получился полноценный дебют со старта в УПЛ...

- Большое спасибо нашему главному тренеру Юрию Вернидубу, а также президенту Константину Караманцу и генеральному директору клуба Владимиру Баенко. Всем спасибо за поддержку и этот шанс.

- Кстати, перед вами у нас на интервью здесь был Юрий Вернидуб, который вас похвалил. Насколько сложно молодому игроку выдержать почти весь матч УПЛ?

- Все хорошо. Получилось неплохо войти в игру. Не могу сказать, что было очень сложно. Это новый опыт для меня. Двигаемся дальше.

- Мандража, каких-то нервов не было в связи с дебютом в УПЛ?

- Конечно, сначала немного было. Но после выхода на поле сконцентрировался на игре и дальше все наладилось.

- Как поздравили партнеры с дебютом в раздевалке?

- Да, поздравили с дебютом в основе. Все ребята сказали хорошие слова. Я их поздравил в свою очередь с победой.

- В целом, насколько сложным получился для "Кривбасса" поединок?

- Матч точно не был легким, об этом говорит и счет. Но мы могли забивать больше, и тогда бы не было нервной концовки.

- Относительно гола. Как чувствовал насчет офсайда и насчет того, засчитают ли взятие ворот?

- Был уверен на сто процентов, что никакого положения вне игры не было, - сказал Шевченко.