Молодой защитник Ворсклы прокомментировал слухи о переговорах с клубами МЛС

Крайний защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский дал эксклюзивный комментарий для медиа Legioners UA про информацию от ТаТоТаке об интересе со стороны нескольких клубов MLS к нему.

- Не давят ли на тебя трансферные новости?

- Давление — это часть жизни футболиста. Моя цель — играть за сборную, я хочу выступать в Лиге Чемпионов и играть в Европе, а там давление постоянное, и не только в хорошем плане. Надо быть готовым к этому. Не скажу, что я уже полностью готов, но скажу, что текущая ситуация не слишком влияет на меня, мою игру и мое отношение к родному клубу "Ворскла".

Читайте также Ворскла ведет переговоры с клубом МЛС по трансферу украинского игрока

- Сейчас ты полностью сосредоточен на поединках за "Ворсклу"?

- Готовлюсь в штатном режиме к следующим играм в УПЛ, у нас дальше важные матчи против "Ингульца", "Шахтера" и "Левого Берега". Уже после них я смогу вместе со своими менеджерами подумать о дальнейших шагах в моей карьере.

Также 20-летний Илья Крупский отметил, что интерес со стороны нескольких клубов действительно присутствует. Однако, по состоянию на данный момент, он не называет команды, которые следят за ним.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне молодой защитник провел 12 матчей в составе "Ворсклы", отметившись одним ассистом. По версии Transfermarkt его стоимость составляет 700 тысяч евро.