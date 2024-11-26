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Молодой защитник Ворсклы прокомментировал слухи о переговорах с клубами МЛС
Украинец может переехать в зарубежный чемпионат
Фото: Instagram
Крайний защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский дал эксклюзивный комментарий для медиа Legioners UA про информацию от ТаТоТаке об интересе со стороны нескольких клубов MLS к нему.
- Не давят ли на тебя трансферные новости?
- Давление — это часть жизни футболиста. Моя цель — играть за сборную, я хочу выступать в Лиге Чемпионов и играть в Европе, а там давление постоянное, и не только в хорошем плане. Надо быть готовым к этому. Не скажу, что я уже полностью готов, но скажу, что текущая ситуация не слишком влияет на меня, мою игру и мое отношение к родному клубу "Ворскла".
- Сейчас ты полностью сосредоточен на поединках за "Ворсклу"?
- Готовлюсь в штатном режиме к следующим играм в УПЛ, у нас дальше важные матчи против "Ингульца", "Шахтера" и "Левого Берега". Уже после них я смогу вместе со своими менеджерами подумать о дальнейших шагах в моей карьере.
Также 20-летний Илья Крупский отметил, что интерес со стороны нескольких клубов действительно присутствует. Однако, по состоянию на данный момент, он не называет команды, которые следят за ним.
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Добавим, что в текущем сезоне молодой защитник провел 12 матчей в составе "Ворсклы", отметившись одним ассистом. По версии Transfermarkt его стоимость составляет 700 тысяч евро.
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