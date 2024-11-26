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Скрипник выбрал трех лучших тренеров Украины

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Скрипник выбрал трех лучших тренеров Украины

metalist1925.com

Новина українською

Бывший наставник "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" Виктор Скрипник назвал сильнейших тренеров УПЛ.

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"Тренер в Украине номер один? Ротань. Импонирует, как он работает в плане видения и ведения игры. Руслан в этом плане номер один. Далее, пожалуй, идет Вернидуб, который с тем набором игроков, который у него есть, держит планку второй год подряд.

"Динамо" есть "Динамо". На сегодня там собраны лучшие украинские игроки. У них есть коллектив, Александр Шовковский держит ребят в хорошем тонусе. Можно еще назвать не одного тренера, который в то или иное время хорошо проявил себя в Украине. Но на данный момент самыми стабильными тренерами в Украине являются Ротань и Вернидуб", - цитирует Скрипника Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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