Скрипник выбрал трех лучших тренеров Украины

Бывший наставник "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" Виктор Скрипник назвал сильнейших тренеров УПЛ.

"Тренер в Украине номер один? Ротань. Импонирует, как он работает в плане видения и ведения игры. Руслан в этом плане номер один. Далее, пожалуй, идет Вернидуб, который с тем набором игроков, который у него есть, держит планку второй год подряд.

"Динамо" есть "Динамо". На сегодня там собраны лучшие украинские игроки. У них есть коллектив, Александр Шовковский держит ребят в хорошем тонусе. Можно еще назвать не одного тренера, который в то или иное время хорошо проявил себя в Украине. Но на данный момент самыми стабильными тренерами в Украине являются Ротань и Вернидуб", - цитирует Скрипника Украинский футбол.